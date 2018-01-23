«Справедливая Россия» вновь разработала законопроект о легализации ЧВК

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов и его первый заместитель Михаил Емельянов разработали законопроект о легализации частных военных компаний, в котором прописан запрет на свержение законных органов власти или подрыв конституционного порядка государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подготовленный проект закона. Подлинность его подтвердили два источника РБК в нижней палате парламента.

Законопроект вводит само понятие «частная военная и военно-охранная организация». Как сказано в тексте законопроекта, это «организация, специально учрежденная для выполнения и оказания на возмездной договорной основе военных и военно-охранных работ и услуг, зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию».

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По законопроекту заказчиком услуг ЧВК могут быть и физические, и юридические лица. ЧВК могут наделить правом заключать договоры с иностранными государствами, в соответствии с их законами. Такие компании должны обеспечивать «защиту прав и законных интересов» своего заказчика.

Отмечается, что ЧВК должны уважать права и свободы человека, культурные особенности и национальные обычаи, суверенитет государств.

Иностранцам, россиянам с двойным гражданством и зарубежным компаниям запрещается вносить деньги в уставной капитал ЧВК. У россиян, которые выступают как учредители ЧВК, не должно быть судимости.

Иностранцы по законопроекту могут служить в составе ЧВК. Брать на работу такие компании могут людей старше 21 года, которые годятся «по уровню профессиональной подготовки и состоянию здоровья для выполнения трудовой функции, непосредственно связанной с выполнением и оказанием военных и военно-охранных работ и услуг». Еще одно обязательное условие для наемных военных — служба в армии не менее одного года.

Форму для служащих в ЧВК определит правительство. Кроме того, работа в таких компаниях будет засчитываться в общий трудовой стаж. Бойцам ЧВК будет полагаться пенсия, а также страховка за счет компании.

Отдельно депутаты уточнили запреты, которые действуют для ЧВК. В частности, им запрещается свержение законных органов власти или подрыв каким бы то ни было иным образом конституционного порядка, правовых, экономических, финансовых основ государства или «насильственное изменение международно-признанных границ государств, нарушение суверенитета, поддержка иностранной оккупации части или всей территории государства».

Нельзя им будет также устанавливать свой контроль над природными ресурсами другой страны или насильственно изгонять местное население.

Ранее Емельянов рассказал, что в Госдуму вновь внесут легализующий ЧВК законопроект с небольшими изменениями относительно документа, который «Справедливая Россия» разработала в 2014 году.

15 января глава МИД России Сергей Лавров предложил законодательно обеспечить защиту интересов ЧВК.