Сайт Russiangate заблокировали после публикации материала о недвижимости главы ФСБ

Сайт Russiangate заблокировали через несколько часов после публикации расследования о незадекларированной элитной недвижимости главы ФСБ Александра Бортникова и его заместителя Сергея Смирнова, написала в твиттере главный редактор проекта Александрина Елагина.

Сайт перестал работать в 22:00 мск. Почти сразу сайт был недоступен у клиентов нескольких крупных российских провайдеров, в частности МГТС и МТС.

По информации Роскомнадзора, работа сайта ограничивается на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В частности, речь идет о блокировке сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам. Доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры.

Однако Александрина Елагина отметила, что издание не получало никаких предупреждений.

В самой публикации рассказывается, что Бортников и его заместитель не задекларировали элитную недвижимость в Сестрорецке (один из самых дорогих районов Санкт-Петербурга). А Росреестр, по информации Russiangate, намеренно скрыл владельцев недвижимости в элитном поселке. Речь идет о 28 сотках по адресу Заречная дорога, 8, литера б, и расположенных там объектах кадастровой стоимостью более 48,6 млн рублей. Полный тезка главы ФСБ, отмечает издание, владел участком с 26 августа 2011 года, а в июле прошлого года информация о собственнике пропала.