СК задержал соучастников нападения на школу в Улан-Удэ

Следственный комитет задержал двоих соучастников нападения на школу в Улан-Удэ, сообщается на сайте ведомства.

После допроса свидетелей и обвиняемого в нападении подростка следователи установили, что он совершил атаку вместе со своими одноклассниками, которым 14 и 15 лет.

«Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений», — сказано в сообщении СК.

Накануне суд арестовал подростка, напавшего на школу 19 января. До 19 марта он будет находиться в СИЗО.

Напомним, что девятиклассник, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, напал на учеников 7-го класса школы №5 в Улан-Удэ. В результате были госпитализированы семь человек, в их числе и сам нападавший. На сегодняшний день он уже выписан из больницы. Пострадавшая учительница Ирина Раменская предположила, что подросток мог напасть на школьников из-за плохой оценки.

Перед задержанием подросток попытался покончить с собой.

После инцидента в школах Бурятии ввели пропускной режим. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло допустил, что у атак в Улан-Удэ и Перми есть один организатор, который действует через соцсети.