Режиссер «Смерти Сталина» прокомментировал отмену показа в России

Режиссер фильма «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи сказал в комментарии The Guardian, что надеется добиться разрешения на показ картины в России.

«Все русские, которым мы на данный момент показали фильм, включая российских журналистов, рассказали, что он им понравился и что они его оценили. Они сказали две вещи: фильм — смешной, но правдивый. Я все еще уверен, что мы сможем добиться его показа в кинотеатрах», — сказал он.

Минкульт отозвал прокатное удостоверение накануне. Основанием стал подпункт «д» пункта 20 правил, из которого следует, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

Ведомство решило направить фильм Армандо Ианнуччи на дополнительную юридическую экпертизу.

«Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми — и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма», — считает министр культуры Владимир Мединский.

Напомним, 22 января прошел закрытый показ фильма. После этого в Общественном совете при Минкульте предложили перенести показ фильма, пояснив, что он совпадет с празднованием 75-й годовщины окончания Сталинградской битвы.

Премьера фильма должна была состояться 25 января. Мировая премьера прошла в сентябре прошлого года.