В США автомобиль Tesla на автопилоте врезался в пожарную машину

На трассе недалеко от Лос-Анджелеса седан Tesla S, который двигался на автопилоте, врезался в стоящую на обочине пожарную машину, передает Bloomberg.

Tesla врезалась в пожарную машину на скорости более 100 километров в час. Водитель седана не пострадал. Национальная комиссия по безопасности транспорта в США проверит действия водителя и функцию автопилота, которая позволяет не держаться за руль.

«Водитель сообщил, что машина находилась в режиме автопилота. Поразительно, что никто не пострадал! Пожалуйста, будьте внимательны во время вождения!» — сообщается в твиттере местной пожарной службы.

В компании Tesla напомнили, что автопилот нужно использовать «при полном внимании» водителя.

В 2016 году произошла самая резонансная авария с участием автомобиля Tesla. Тогда машина, двигаясь в автономном режиме, въехала под прицеп пересекавшего дорогу грузовика. Водитель Джошуа Браун погиб, а расследование аварии продолжается до сих пор. Сообщалось, что система Tesla могла не заметить светлый грузовик на фоне яркого неба.