РБК узнал о планах Малого театра поставить спектакль по пьесе Мединского

Малый театр планирует постановку пьесы по роману министра культуры Владимира Мединского «Стена», сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству театра.

Информацию подтвердил источник в труппе театра, а также артисты Василий Зотов и Александр Клюквин.

По словам собеседников РБК, премьера планируется в мае 2018 года, а рабочее название спектакля — «Смоленская сага. Искупление». Руководство театра уже выпустило приказ о распределении актеров на роли в спектакле.

«Знаю, что группа, которая будет ставить спектакль существует. То, что спектакль может выйти в мае — это очень вероятно. Хотят выпустить в этом театральном сезоне», — сказал актер Малого театра, пожелавший не раскрывать свое имя.

Худрук театра Юрий Соломин ответил РБК, что «пока ничего не ставится», но заметил, что у Мединского «есть хорошая книга “Стена”». Генеральный директор Малого театра Тамара Михайлова также заявила РБК, что такой спектакль в театре «не планируется».

Мединский опубликовал роман «Стена» в 2012 году. В книге речь идет об обороне Смоленска — одном из главных событий русско-польской войны XVII века и Смутного времени. Ранее, по информации РБК, постановкой пьесы по роману Мединского «Стена» интересовался МХАТ им. Горького. Работу над ней вел режиссер Валерий Белякович, но после его смерти в декабре 2016 года работа прекратилась.