Суд Голландии снял арест со счетов Нацфонда Казахстана на 22 млрд долларов

Окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Нацбанка Казахстана и снял арест с активов Нацфонда, которые находились на хранении в американском Bank of New York Mellon, сообщается на сайте Министерства юстиции Казахстана.

«Суд согласился с позицией Национального банка и Министерства юстиции Республики Казахстан, участвовашей в процессе в качестве третьей стороны, и постановил, что активы Национального фонда неприкосновенны», — сказано в сообщении ведомства.

По информации Минюста страны, аналогичный арест наложили и бельгийские судебные органы. Казахстан также обжалует это решение.

О заморозке активов стало известно в декабре 2017 года. Это было сделано после иска молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компаний к казахстанскому правительству. Стати считает, что инвестиции, вложенные им и его семьей в казахстанские предприятия, были незаконно отобраны правительством Казахстана. По оценкам бизнесмена, ущерб составил 4 млрд долларов. Он неоднократно подавал иски против властей страны.

В 2013 году арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты посчитал, что Казахстан нарушил Договор об энергетической хартии. Суд обязал власти выплатить семье Стати 500 млн долларов. Однако деньги он не получил.