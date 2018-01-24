Навальный приехал в Страсбург на слушания ЕСПЧ по делу о задержаниях

В Европейском суде по правам человека начались слушания по делу «Навальный против России». Политик Алексей Навальный приехал в Страсбург, чтобы выступить перед судьями.

Он оспаривает в ЕСПЧ семь случаев задержаний: после президентских выборов в марте 2012 года, три задержания после акции протеста на Болотной площади в мае 2012 года, у Следственного комитета в октябре 2012 года и два задержания у Замоскворецкого районного суда Москвы в феврале 2014 года. В каждом случае его доставляли в отделение полиции, где он находился по несколько часов, пока составлялся протокол об административном правонарушении.

Читайте также ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Навального на повторный приговор по делу «Кировлеса»

Напомним, 2 февраля 2017 года, рассмотрев жалобы Навального, ЕСПЧ присудил политику 63 тысячи евро за допущенные российскими властями нарушения при задержании оппозиционера на протестных акциях. Суд признал, что Россия нарушила 11 статью о свободе собраний Европейской конвенции по правам человека.

Российский Минюст обжаловал в ЕСПЧ решение о выплате Алексею Навальному компенсации. Позднее суд принял решение о передаче дела на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ, которая фактически является апелляционной инстанцией.