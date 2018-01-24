Правительство ограничило размещение информации о закупках госструктур

Госструктуры получили право не публиковать в единой информационной системе сведения о закупках, которые не составляют государственную тайну, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в список закупок, которые не подлежат публикации, вошли: банковские услуги, страховые услуги, предоставление займов, предоставление поручительств, услуги по финансовой аренде (лизинг, сублизинг).

«Распоряжение действует до 1 июля 2018 года», — отмечается в документе, подписанном премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Ранее правительство также разрешило госкомпаниям не раскрывать названия фирм-поставщиков и подрядчиков. Документ разрешает госкомпаниям ограничиться публикацией в реестре закупок обезличенной информации о результатах, способе и цене закупки.

Данные о победителе конкурса разрешено не раскрывать. Отмечается, что такая мера будет действовать временно — до 1 июля 2018 года.

Еще одним постановлением правительство также временно, до 1 июля 2018 года, закрыло все закупки для Минобороны, ФСБ (Федеральной службы безопасности) и СВР (Службы внешней разведки). Эти сведения, согласно постановлению, подлежат отнесению к государственной тайне.

Таким образом, эксперты в СМИ предполагают, что правительство пытается обходить санкций США.