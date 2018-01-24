Почта России откроет несколько десятков избирательных участков в своих отделениях

Центральная избирательная комиссия и Почта России подписали соглашение о сотрудничестве в период проведения президентских выборов, говорится на сайте ЦИК.

Согласно документу, Почта России будет рапространять подготовленные Центроизбиркомом материалы, а также организует избирательные участки на базе нескольких десятков отделений.

Гендиректор Почты России Николай Подгузов отметил, что его предприятие донесет информацию о выборах президента «фактически до каждого избирателя». Ежедневно почтовые отделения посещают более 6 млн россиян.

Выборы президента России пройдут 18 марта. К этому моменту необходимое число подписей для выдвижения в качестве кандидатов уже собрали в штабах журналистки Ксении Собчак, действующего президента Владимира Путина, бизнесмена Антона Бакова, сооснователя «Яблока» Григория Явлинского и бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и кандидату от КПРФ Павлу Грудинину, как представителям парламентских партий, подписи собирать не нужно.