Навальный попросил ЕСПЧ признать политический характер своих задержаний

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который приехал в Страсбург на слушания Большой Палаты Европейского суда по правам человека, попросил судей признать, что семь случаев задержаний, произошедших с 2012 по 2014 год, которые он ранее оспаривал в суде, были политически мотивированы.

В качестве доказательств того, что задержания были политически мотивированы, оппозиционный политик привел «математический аргумент».

«Предположим, что нет политических мотивов. В ЕСПЧ было рассмотрено достаточно моих жалоб, которые подтверждают политический характер преследований, и во всех случаях мы победили. Какова вероятность такого исхода при рассмотрении дел конкретного лица?», — сказал Навальный.

«Вероятность, что все это может произойти без политического мотива низка настолько же, насколько и то, что мы встретим динозавров в здании этого суда или того, что Путин проиграет выборы в марте», — заключил он в ходе слушаний.

Навальный также напомнил, что несмотря на решение ЕСПЧ об отмене его уголовного приговора, он не был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты России на основании наличия судимости.

Ранее ЕСПЧ уже рассматривал жалобу Алексея Навального на семь случаев задержаний: после президентских выборов в марте 2012 года, три задержания после акции протеста на Болотной площади в мае 2012 года, у Следственного комитета в октябре 2012 года и два задержания у Замоскворецкого районного суда Москвы в феврале 2014 года.

В каждом случае его доставляли в отделение полиции, где он находился по несколько часов, пока составлялся протокол об административном правонарушении.

Тогда политик просил признать, что в этих случаях были нарушены статьи 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (Право на справедливое судебное разбирательство), 11 (Свобода собраний и объединений) и 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции по правам человека. Тогда суд признал нарушение прав Навального по всем статьям, кроме 18, нарушение которой сейчас и требует признать политик.

«Составители конвенции всклочили статью 18, чтобы мы не забывали, что часто нарушение прав человека происходит на основании политического мотива. Я прошу суд сказать: не рассчитывайте что в рамках процедуры правосудия и чётких формулировок мы утратим полную картину. Мы просим суд подтвердить нарушение статей 5,6 и 11 и признать нарушение статьи 18 конвенции», — отметил Навальный.

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Напомним, 2 февраля 2017 года, рассмотрев жалобы Навального, ЕСПЧ присудил политику 63 тысячи евро за допущенные российскими властями нарушения при задержании оппозиционера на протестных акциях.

Позднее российский Минюст обжаловал в ЕСПЧ решение о выплате Алексею Навальному компенсации. Суд принял решение о передаче дела на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ.