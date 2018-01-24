ФСБ хочет смягчить меру пресечения для давшего показания против главы управления СК по Москве

Следователи ФСБ намерены смягчить меру пресечения заместителю начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александру Ламонову после того, как он дал показания против своего начальника — руководителя управления СКР по Москве Александра Дрыманова, и признал вину в получении взятки, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Ламонова переведут из СИЗО под домашний арест. Ранее Мосгорсуд продлил срок заключения под стражей Ламонову в СИЗО «Лефортово» до 19 февраля.

Напомним, Ламонов, и другой фигурант дела — сотрудник Управления СК по Москве Денис Никандров, заключили сделку со следствием. Их дело будет рассмотрено в особом порядке. Еще один обвиняемый, высокопоставленный сотрудник управления СК по Москве Михаил Максименко, свою вину категорически отрицает, его дело выделено в отдельное производство.

Всех указанных лиц обвиняют в получении взятки за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца), помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), задержанного по делу о перестрелке возле кафе Elements на Рочдельской улице в Москве, в которой погибли два человека.

23 января на заседании суда по делу Максименко представитель прокуратуры сообщил, что Дрыманова также подозревают в причастности к получению взятки за освобождение Кочуйкова.

По данным Интерфакса, Дрыманов проходит по делу свидетелем. Источники «Ведомостей» сообщили, что подозрения в причастности Дрыманова к получению взятки, могут привести к отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Якобы против Дрыманова «целенаправленно работает» одно из подразделений ФСБ.

Ранее, в сентябре 2017 года, «Московский комсомолец» со ссылкой на осведомленные источники писал, что правохранители допрашивают Дрыманова, однако он опроверг информацию о проведении оперативно-следственных мероприятия в отношении него.