Дольщики повесили плакат у мэрии Москвы с требованием вернуть квартиры

Общественная организация «Голос России» вместе с дольщиками вывесила напротив мэрии Москвы баннер с требованием вернуть им квартиры. Об этом «Новой газете» сообщила одна из дольщиц Валентина Константинова.

Фото: Плакат дольщиков/ Валентина Константинова

Плакат появился на улице Тверской, 16 около 8:40 и, по словам Константиновой, провисел как минимум 20 минут.

«Мы боремся за свои квартиры против «Локо-Банка» уже больше года. Эта финансовая институция с огромным штатом юристов судится с нами и пытается отобрать наши дома», — сказала Константинова.

По ее словам, если жильцы не выиграют дело, то их жилье уйдет в конкурсную массу и будет выставлено на торги. Она отметила, что вероятность потерять квартиру большая.

Константинова также рассказала, что в апреле 2017 года на одного из активистов, снимавшего одиночный пикет у головного офиса «Локо-Банка», напали мужчины. Женщина утверждает, что они сломали ему челюсть, а ей угрожали переломать ноги и облили водой. Активисты обратились в полицию, однако уголовное дело заведено не было.

В «Локо-Банке» выразили сожаление о том, что по вине недобросовестного застройщика дольщики оказались пострадавшей стороной в мошеннической схеме. «Мы поддерживаем дольщиков и ведем с ними переговоры об урегулировании ситуации. Одновременно продолжаем отстаивать свою позицию в установленном законом порядке», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Ранее владельцы квартир выиграли дело в Преображенском районном суде Москвы, однако «Локо-Банк» подал апелляцию на эти решения. Дела некоторых дольщиков были возвращены в суд первой инстанции, квартиры других жильцов ушли в конкурсную массу к застройщику.

Напомним, дольщики приобрели недвижимость у компании Red Development по предварительному договору купли-продажи около двух лет назад. Затем компания передала часть квартир под залог «Локо-Банку».

По словам Константиновой, сделка имеет признаки мошенничества, так как договор подписан за трех юридических лиц одним человеком. Кроме того, банк не проверял квартиры и не проводил их оценку, утверждает активистка.

Елизавета Кирпанова