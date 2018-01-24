Ксению Собчак пригласили на молитвенный завтрак с участием президента США

Кандидат в президенты России Ксения Собчак получила приглашение на молитвенный завтрак в США, который по традиции посещает американский президент. Об этом «Новой газете» рассказала пресс-секретарь кандидата Ксения Чудинова.

По словам Чудиновой, Собчак также намерена выступить 6 февраля на дискуссии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Темой разговора станет «поставторитарное будущее России». По поводу проведения других мероприятий, Чудинова сказала, что календарь уточняется.

Ранее русская служба новостей BBC сообщала со ссылкой на источники в штабе кандидата, что Собчак планирует встретиться с гражданами России, проживающими в Нью-Йорке. Всего Собчак приедет в США на три дня.

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Напомним, молитвенный завтрак в Вашингтоне проходит с 1952 года. Его организовывает конгресс США совместно с христианской организацией Fellowship Foundation. Кто будет спикером мероприятия, которое включает не только завтрак, но обеды и ужины, остается в тайне до последнего.

От России в США поедут также депутаты Вячеслав Никонов, Андрей Макаров, Анатолий Аксаков. Всего в делегацию вошли 70 человек.