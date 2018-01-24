В Краснодаре задержали юриста местного штаба Навального

В Краснодаре сотрудники полиции задержали юриста местного штаба политика Алексея Навального Размика Симоняна, сообщил «Новой газете» координатор штаба Мирослав Валькович.

По его словам, юриста задержали вечером 23 января у подъезда собственного дома. Против него составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В настоящее время идет судебное заседание по делу об административном правонарушении. «Симонян не знает, за что его задержали — не видел материалов дела. Он подал ходатайство на ознакомление с ними», — сообщил Валькович.

По его мнению, причиной задержания стала активность Симоняна при подготовке всероссийской «забастовки избирателей».

«Акция пройдет вечером 28 января возле спортивного комплекса “Баскет-Холл”. Симоняна задержали, несмотря на то, что митинг согласован с властями. Мы, конечно, связываем задержание нашего юриста с попыткой сорвать митинг. Дело в том, что он не только наш юрист, но и волонтер, который отвечает за многие организационные вопросы», — отметил координатор штаба.

Накануне полиция обыскала штаб Навального во Владивостоке и задержала волонтеров штаба в Омске.

28 января в городах России пройдет «забастовка избирателей» — акция сторонников Навального против выборов президента страны. Политик анонсировал акцию после того, как Центризбирком отказал ему в регстрации в качестве кандидата.