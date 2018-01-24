Российские теннисистки вышли в финал Australian Open

Российские олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли в финал теннисного турнира Australian Open в парном разряде, сообщается на официальном сайте Australian Open.

Спортсменки обыграли в полуфинале румынок Ирину-Камелию Бегу и Монику Никулеску со счетом 6:4, 6:3. Игра длилась 1 час 25 минут.

В финале турнира россиянки встретятся с теннисистками Тимеей Бабош из Венгрии и Кристиной Младенович из Франции, которые обыграли в полуфинале со счетом 6:4, 6:2 Пэн Шуай и Се Шувэй, представляющих Китай и Тайвань соответственно.

В случае победы в финале Веснина и Макарова станут обладательницами «карьерного» Большого шлема (то есть выиграют четыре турнира из серии Большого шлема в разные года — Прим. ред.).

«Сейчас мы даже не думаем о Большом шлеме. Мы будем выходить на корт и отдавать все силы, поддерживая друг друга. Если ты выложил все силы на корте, то неважно, что произойдет после матча», — рассказали российские спортсменки журналистам Australian Open.

Теннисистки играют в паре с 2012-го года. За это время они семь раз вышли в финал турниров Большого шлема, победив в парном разряде на Открытом чемпионате Франции в 2013 году, Открытом чемпионате США в 2014-ом и Уимблдонском турнире в 2017-ом.

На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Макарова и Веснина выиграли золотые медали и принесли России первую за всю историю олимпийскую победу в парном теннисе.