ТАСС: эксперты МВД не нашли доказательств вины математика Богатова

Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД не смогли найти доказательств того, что математик Дмитрий Богатов призывал к терроризму, сообщает ТАСС.

«В результате исследования изъятых у математика Богатова ноутбуков и флеш-карт эксперты МВД подтвердили, что ни на одном из личных устройств, обнаруженных в квартире Богатова, не было обнаружено никаких противоправных материалов и доказательств, связывающих его с инкриминируемыми преступлениями», — сказал собеседник агентства.

По словам адвоката математика Саркиса Дарбиняна, защита будет добиваться реабилитации Богатова после снятия с него обвинений.

Ранее СМИ сообщили, что Богатов прошел проверку на детекторе лжи. Как рассказал адвокат Богатова Саркис Дарбенян, специалисты сделали заключение, что Богатов не лгал​, когда утверждал, что у него было алиби. Во время распространения экстремистских сообщений с его компьютера Богатов был в спортзале.

Напомним, Дмитрия Богатова обвиняют по статьям о призывах к терроризму и подготовке массовых мероприятий. По версии следствия, он призывал людей выйти 2 апреля 2017 года на Красную площадь, используя аккаунт на форуме SysAdmins.ru «Айрат Баширов».