Номинального владельца «вилл Керимова» оставили под арестом
Юрий Сафроновсобкор в Париже
Апелляционный суд Экс-ан-Прованса принял решение по жалобе швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, номинального владельца «вилл Керимова». Как сообщил «Новой газете» наш судебный источник, Штудхальтера оставили под арестом.
Напомним, 49-летний Александр Штудхальтер был отправлен в камеру предварительного заключения 12 января, после вызова на допрос к судебному следователю Александру Жюльену.
С прошлого года именно Жюльен занимается расследованием, которое, среди прочего, привело к аресту российского сенатора Керимова 20 ноября в аэропорту Ниццы.
Адвокаты Штудхальтера обжаловали решение о его аресте через ту же апелляционную инстанцию, которая 5–6 декабря рассматривала требование прокурора Ниццы о возврате в камеру Сулеймана Керимова. Суд тогда оставил Керимова на свободе, увеличив сумму залога с 5 до 40 миллионов евро.