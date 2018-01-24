Номинального владельца «вилл Керимова» оставили под арестом

Апелляционный суд Экс-ан-Прованса принял решение по жалобе швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, номинального владельца «вилл Керимова». Как сообщил «Новой газете» наш судебный источник, Штудхальтера оставили под арестом.

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Напомним, 49-летний Александр Штудхальтер был отправлен в камеру предварительного заключения 12 января, после вызова на допрос к судебному следователю Александру Жюльену.

С прошлого года именно Жюльен занимается расследованием, которое, среди прочего, привело к аресту российского сенатора Керимова 20 ноября в аэропорту Ниццы.

Адвокаты Штудхальтера обжаловали решение о его аресте через ту же апелляционную инстанцию, которая 5–6 декабря рассматривала требование прокурора Ниццы о возврате в камеру Сулеймана Керимова. Суд тогда оставил Керимова на свободе, увеличив сумму залога с 5 до 40 миллионов евро.