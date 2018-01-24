Walt Disney выплатит сотрудникам по тысяче долларов из-за налоговой реформы Трампа

Американская компания Walt Disney выплатит 125 тыс. сотрудников по тысяче долларов из-за налоговой реформы президента США Дональда Трампа, передает The Los Angeles Times.

Поводом для бонусных выплат стало снижение налоговой ставки с 35% до 20%, благодаря чему компании удалось значительно сэкономить денежные средства.

Кроме того, Disney намерена потратить 50 млн долларов на новую образовательную программу для работников с почасовой оплатой труда.

Представители компании заявили, что участники могут использовать средства от программы для получения высшего образования или для развития в областях, не связанных с работой в Disney.

В январе лидер профсоюза Unit Here Эрик Клинтон обвинил Disney в удержании бонусных выплат сотрудникам, которые работают в тематических парках в Орландо. Профсоюз оценил доход компании в связи с налоговой реформой в размере 2 млрд долларов в год.

В декабре Трамп принял законопроект о крупнейшее за последние 30 лет налоговой реформе, согласно которому снижается налоговое бремя для бизнеса и предприятий.

Среди других американских компаний, объявивших о выплате бонусов от сэкономленных средств, — AT&T, American Airlines, U.S. Bancorp и другие.