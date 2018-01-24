СК получит из Сирии материалы уголовных дел об участии россиян на стороне ИГ

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин договорился с коллегами из Сирии о передаче материалов уголовных дел в отношении россиян, которые уехали на территорию, контролируемую боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламского государства», сообщается на сайте СК.

«Уже имеющийся у Следственного комитета России опыт расследования подобных преступлений позволит российским следователям привлечь к уголовной ответственности всех лиц, как вступивших в ряды террористических организаций, так и совершивших другие преступления», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы, по итогам рабочего визита сторонами достигнута договоренность о подготовке межведомственного соглашения о сотрудничестве.

Ранее жительница Дагестана, которая была доставлена спецбортом из Ирака в Россию, была приговорена к 12 годам колонии общего режима за помощь боевикам ИГ.

Следствие считает, что девушка сначала приехала в Турцию, а потом в Сирию, где примкнула к рядам боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».