Госдума разрешила выплачивать зарплату работающим за рубежом россиянам в валюте

Госдума одобрила в третьем, окончательном, чтении законопроект, который позволяет работающим за рубежом сотрудникам российских компаний выплачивать зарплату в иностранной валюте, сообщает РАПСИ.

Документ коснется также российских дипломатов и представителей России при международных организациях.

По действующему законодательству (ст. 131 Трудового кодекса), гражданин России, работающий в российской компании за рубежом, может получать зарплату только в рублях. При этом валютные операции между резидентами в России запрещены.