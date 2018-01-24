Министр культуры Владимир Мединский отказался от гонорара за постановку пьесы по своему роману «Стена» в Малом театре, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

По словам Мединского, он решил отказаться от авторского гонорара, так как Малый театр находится в подчинении министерства. При этом он отметил, что закон от него не требует отказа от гонорара.

Кроме того, министр заявил, что решение о постановке — «это целиком и полностью инициатива театра».

«Но для меня большая честь, что роман ляжет в основу постановки в стенах одного из старейших и самых уважаемых театров России. К сожалению, рабочий график не позволяет мне присутствовать на репетициях, однако постараюсь посетить генеральный прогон спектакля и, возможно, премьеру», — сказал он.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что в Малом театре планируют поставить пьесу по роману Мединского. Информацию подтвердили артисты Василий Зотов и Александр Клюквин, однако худрук театра Юрий Соломин заявил, что «пока ничего не ставится», но отметил, что у министра «есть хорошая книга “Стена”».

Издание также узнало, что постановкой пьесы по роману Мединского интересовался МХАТ им. Горького, однако после смерти режиссера Валерия Беляковича в декабре 2016 года, работа прекратилась. По данным РБК, премьера запланирована на май 2018 года, рабочее название спектакля — «Смоленская сага. Искупление».

В книге Мединского, опубликованной в 2012 году, рассказывается об обороне Смоленска — одном из главных событий русско-польской войны XVII века и Смутного времени.