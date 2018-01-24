Глава ЦИК отвергла идею о школьных референдумах на участках для голосования

На избирательных участках не может быть никаких референдумов или проводиться каких-либо опросов, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, сообщает Интерфакс.

«Любые общественные инициативы могут быть, но их ни в коем случае нельзя смешивать с процессом голосования, и они должны проходить в автономном режиме», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК также уточнила, что касается «вообще такой инициативы», как школьные реферндумы, необходимо понять, «что это такое, есть ли какие-то вопросы, которые могут помешать избирательному процессу». «Мы разберемся в ближайшее время и дадим свою оценку», — заключила руководитель ЦИК.

Напомним, инициатором таких референдумов выступил депутат Мосгордумы Антон Молев. По его задумке, референдумы для родителей и учеников могут пройти в школах, где расположены участково-избирательные комиссии (УИК). На этом мероприятии может вынесено не более четырех актуальных вопросов, например, о школьной форме.

В свою очередь, оппозиционер Алексей Навальный считает, что такие референдумы нужны, чтобы привлечь на избирательные участки взрослых родственников школьников и повысить явку на президентских выборах.

Иначе думает мэр Москвы Сергей Собянин. Школьники выбрали день выборов президента для проведения референдумов, потому что это единственный шанс хоть что-то решить в своей школе, а не для того, чтобы повысилась явка на выборах, заявил он.