Болельщики смогут использовать российский флаг на Олимпийских играх

Официального запрета на использование болельщиками флага России на зимних Олимпийских играх-2018 нет, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

По информации ОКР, данный запрет не имеет отношения к решениям, которые принял Международный олимпийский комитет об участии спортсменов под олимпийским флагом России.

«Данный пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, ОКР обратился по этому вопросу в МОК за официальным подтверждением. Ответ ожидается до конца недели.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что на трибуны во время Олимпиады запретят проносить российские флаги, так как страна не участвует в Играх.

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Напоним, МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом.

Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр. Олимпийские Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.