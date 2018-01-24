Инвесторы закрыли проект Russiangate после публикации о недвижимости главы ФСБ

Инвесторы прекратили финансирование проекта Russiangate после публикации о якобы незадекларированной элитной недвижимости главы ФСБ Александра Бортникова и его заместителя. Об этом «Новой газете» рассказала главный редактор сайта Александрина Елагина.

«Есть вероятность того, что могут завести уголовное дело об экстремизме», — пояснила причину закрытия издания Елагина.

Ранее сайт Russiangate заблокировали через несколько часов после публикации расследования. По информации Роскомнадзора, работа сайта ограничивается на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В частности, речь идет о блокировке сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам. Доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры.

Однако главный редактор сайта Александрина Елагина отметила, что издание не получало никаких предупреждений.

В самой публикации рассказывается, что Бортников и его заместитель якобы не задекларировали элитную недвижимость в Сестрорецке (один из самых дорогих районов Санкт-Петербурга).

В свою очередь, Росреестр, по информации Russiangate, намеренно скрыл владельцев недвижимости в элитном поселке. Речь идет о 28 сотках по адресу Заречная дорога и расположенных там объектах кадастровой стоимостью более 48,6 млн рублей.

Полный тезка главы ФСБ, отмечает издание, владел участком с 26 августа 2011 года, а в июле прошлого года информация о собственнике пропала.