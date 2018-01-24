«Ъ»: правительство намерено ограничить анонимные электронные платежи

В Госдуме готовят поправки к законопроекту об ограничении неперсонифицированных электронных средств платежа (НЭСП), сообщает «Коммерсант». Документ разрабатывают Центробанк, Росфинмониторинг, Минюст и Минэкономразвития.

Банк России предлагает ввести возможность зачисления денег на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счета. В свою очередь Федеральная служба по финансовому мониторингу требует ввести обязательную идентификацию держателей карт.

«Мы видим использование тех же анонимных кошельков для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности. Поэтому предлагаем от анонимности отказаться», — пояснил изданию сотрудник ведомства Павел Ливадный.

Тем не менее, Госдума может оставить анонимными электронные платежи суммой до 15 тысяч рублей, сообщил изданию глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Есть вопросы, связанные с малыми платежами, — скажем, билеты в кино. Все-таки когда речь идет о взятках или финансировании каких-то недобросовестных операций, это суммы превышающие, например, 15 тыс. рублей», — пояснил чиновник.

Ранее в октябре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о совершенствовании контроля за использованием анонимных средств платежа. В документе отмечалось, что НЭСП стали широко использоваться в преступных целях.

Предложение об ужесточении контроля за анонимными интернет-платежами поступило от Росфинмониторинга в 2016 году. По данным ведомства, наибольший риск представляют анонимные переводы небольших сумм на электронные кошельки, целью которых может быть финансирование исламских террористических группировок.