Законопроект об ужесточении контроля за долевом строительством прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает привлекать средства дольщиков через жилищные сертификаты, а также вводит штрафы для должностных лиц, сообщает ТАСС.

Согласно проекту закона, должностных лиц будут штрафовать, в частности, за то, что они выдают необоснованное заключение застройщику о том, что он соответствует законодательству об участии в долевом строительстве.

«Это не разрешение на строительство — это заключение, которое дает возможность начать привлекать средства граждан. Если оно выдано необоснованно, то ответственность ложится на должностное лицо в виде штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей», — пояснил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Законопроект предусматривает и другие штрафы для должностных лиц и, как пишет ТАСС, в целом направлен на создание вертикали контроля за долевым строительством. Однако его последствия могут быть такими же, как и при отмене долевого строительства. Как рассказывала «Новая газета» в октябре прошлого года, покупка квартиры на уровне котлована станет уделом профессиональных инвесторов.

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Напомним, осенью прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план поэтапного отказа от долевого строительства, которое стало для государства серьезной проблемой из-за феномена обманутых дольщиков: число граждан, потерявших свои деньги из-за банкротств застройщиков, достигает 150–200 тысяч человек.

После этого, во исполнение поручения Путина, был разработан законопроект о долевом строительстве. Его авторами стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер от КПРФ Иван Мельников, глава фракции «Единой России», вице-спикер Сергей Неверов, зампред палаты от ЛДПР Игорь Лебедев и руководители профильных думских комитетов.