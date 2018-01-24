Верховный суд отменил решение о выдворении из России автора «Новой газеты» Али Феруза
«Новая газета»редакция
Верховный суд частично удовлетворил жалобу автора «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов) и отменил решение Мосгорсуда о его выдворении из России. Дело направлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд, сообщается на сайте суда.
По мнению Верховного суда, во время рассмотрения дела Феруза его доводы «не получили должной правовой оценки». Например, довод о том, что у Феруза достаточно средств для самостоятельного выезда из России.
Кроме того, Мосгорсуду рекомендовали учесть письмо посольства Германии от 4 августа 2017 года, «которым подтверждается выдача
Нурматову Х.Т. разрешения на пребывание в Федеративной Республике
Германия, а также заграничного паспорта для иностранцев».
Также Верховный суд указывает на то, что Мосгорсуд фактически продлил содержание Феруза в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово» (ЦВСИГ) «на неопределенный срок, что является неоправданным ограничением его свободы».
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Напомним, ранее омбудсмен Татьяна Москалькова обращала внимание на письмо из Германии и ходатайствовала за оформление Ферузу проездного документа Международного Комитета Красного Креста. Она заявляла, что оснований для того, чтобы удерживать его в России, нет.
В январе в Нью-Йорке и в Берлине прошли акции в поддержку Феруза, а в декабре ЕСПЧ приступил к рассмотрению его жалобы и запретил высылать журналиста до вынесения решения.
Напомним, Али Феруза обвиняют в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ). В начале августа Басманный суд Москвы постановил принудительно выдворить Феруза из России в Узбекистан, позже Мосгорсуд оставил это решение в силе. В настоящее время Феруз находится в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово».