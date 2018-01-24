Прокуратура попросила приговорить Белых к 10 годам колонии

Прокуратура попросила признать экс-губернатора Кировской области Никиту Белых виновным, а также назначить ему 10 лет колонии строго режима. Об этом сообщается в официальном видеоподкасте Генпрокуратуры России.

Генпрокуратура также настаивает, что Белых должен выплатить штраф в размере 100 млн рублей, а также он должен быть лишен права занимать важные государственные должности сроком на 8 лет.

Белых в ходе дачи дополнительных показаний по своему делу заявил, что выдвинутые против него обвинения в получении взяток фантасмагоричны и абсурдны.

Так, если верить обвинению, отмечал Белых, ему дали взятку в виде благодарности почему-то спустя 5-6 лет после оказанной им услуги. «Это выглядит странно», — подчеркнул экс-губернатор.

Защита Белых обращала внимание на нестыковки в показаниях главного свидетеля обвинения, немецкого предпринимателя Юрия Судгаймера. В частности, показания свидетеля о встречах с Белых, на которых он якобы и требовал взятку, не совпадают по датам и официальным графикам передвижений экс-губернатора.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Его задержали 24 июня 2016 года (на тот момент он еще занимал пост главы региона). Белых грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам он отрицает свою вину.