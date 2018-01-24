Правозащитники попросили СК, МВД и Генпрокуратуру взять под контроль ситуацию с «Мемориалом»

Известные правозащитники обратились в Следственный комитет, МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой взять под контроль ситуацию с «Мемориалом». Обращение правозащитников есть в распоряжении «Новой газеты».

В тексте обращения говорится о том, чтобы дело, возбужденное против главы чеченского отделения правозащитного центра Оюба Титиева, а также дела о поджогах и угрозах в соседних республиках были переданы следственному департаменту МВД России.

«В Чеченской Республике объективное расследование дела Оюба Титиева невозможно из-за очевидной предвзятости структур МВД, полностью подконтрольных местной власти», — говорится в документе.

Кроме того, правозащитники попросили взять под контроль ход дела Генпрокуратуру России, «кем бы это расследование не проводилось». А также СК они попросили провести правовую проверку высказываний главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и спикера парламента республики Магомеда Даудова.

Под обращением подписались такие правозащитники, как Александр Черкасов, Валерий Борщев, Игорь Каляпин, Светлана Ганнушкина, Григорий Мелконянц, Олег Орлов, Наталья Таубина.

Напомним, в ночь на 17 января неизвестные подожгли офис «Мемориала» в Назрани. При пожаре сгорела мебель, документы и компьютеры. Поздно вечером 22 января около дома в Махачкале, где живет шофер дагестанского «Мемориала», неизвестные подожгли служебную машину.

Сожженный автомобиль использовал адвокат «Мемориала» Петр Заикин во время визита в Чечню корреспондентов «Новой газеты». Елена Милашина и Ольга Боброва рассказывали о слежке за ним, пока Заикин перемещался по Чечне.

Также стало известно, что правозащитникам угрожали. «Вы По Краю Пропасти Ходите Закройтесь! В Следующий Раз Вместе С Вами Офис Подожгем Ваш.Машина Сигнал». Дословно (орфография сохранена). За сообщениями поступили телефонные звонки.

Олег Орлов, руководитель кавказского направления правозащитного центра «Мемориал» связывает поджог машины и поджог офиса «Мемориала» в Назрани 17 января с развернувшейся кампанией по выдавливанию «Мемориала» из Чечни.

Началась эта кампания с задержания 9 января руководителя чеченского представительства «Мемориала» Оюба Титиева. Его с многочисленными нарушениями задержали, обвинив в хранении марихуаны.