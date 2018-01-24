Бывший замначальника УСБ СК России Ламонов дал в суде показания по делу своего начальника Максименко

Заместитель начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Александр Ламонов рассказал в Мосгорсуде детали передачи взятки своему начальнику Михаилу Максименко за освобождение от уголовной ответственности криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).

По словам Ламонова, о деле в отношении Кочуйкова он узнал от Евгения Суржикова (ранее работал в МВД, а незадолго до перестрелки на Рочдельской устроился в подконтрольный Итальянцу ЧОП «Заслон») и Дениса Богородецкого (он пытался устроится работать в УСБ СК). После этого Ламонов поинтересовался ходом следствия у своего начальника Максименко, который рассказал ему детали дела по факту перестрелки. Также по этому делу Ламонов встречался с сотрудником управления СК по Москве Денисом Никандровым.

«Когда я довел до Максименко информацию о том, что школьный друг Кочуйкова готов заплатить за переквалификацию триста тысяч долларов, он никак не отреагировал. Я потом встретился с Богородецким, мы посидели, подумали и приняли решение, что нужно увеличить сумму до пятисот тысяч долларов, получить их можно, если дело будет переквалифицировано», — рассказал он.

Свидетель объясняет, что им самим ничего не пришлось делать для освобождения Андрея Кочуйкова, потому что дело решили переквалифицировать на статью, не подразумевающую нахождение под стражей. Однако деньги он все равно решил взять, потому что они «появились из воздуха».

500 тысяч долларов ему передал Денис Богородецкий в апреле 2016 года. А уже после майских праздников сам Ламонов передал 400 тысяч долларов Максименко в его служебной квартире, а 100 тысяч распределили между ним, Суржиковым и Богородецким. На вопрос адвоката Кривцова, по какому критерию они делили деньги, Ламонов ответил, что это было спонтанно.

Ламонов признался, что не считал деньги взяткой, пока его не арестовали. «Я и сейчас считаю, что это благодарность за выбранную позицию», — заключил он.

При этом Ламонов отказался отвечать на вопросы защиты, связанные с его сыном. Из слов адвокатов следует, что сын Ламонова работает в полиции, а в летом 2016 года его задерживали сотрудники ФСБ. Прокуроры просили снять эти вопросы, однако судья Музыченко отклонил их просьбу, объяснив, что «суду понятно, почему звучат эти вопросы».

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Напомним, Максименко, Ламонова и Никандрова арестовали летом 2016 года по обвинению во взятке. Ламонов и Никандров заключили сделку со следствием. Их дело будет рассмотрено в особом порядке. Максименко свою вину отрицает, а его дело выведено в отдельное производство.

Бывших сотрудников СК обвиняют в получении взятки за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца), помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), задержанного по делу о перестрелке возле кафе Elements на Рочдельской улице в Москве, в которой погибли два человека.

По информации прокурора, свидетелем по делу проходит руководитель управления СКР по Москве Александр Дрыманов.