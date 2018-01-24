В Госдуме предложили создать совет по нравственности для оценки фильмов

Фракция «Справедливая Россия» предложила создать экспертный совет по нравственности для оценки кинофильмов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Елену Драпеко.

Поводом для заявления стала комедия британского режиссера Армандо Иануччи «Смерть Сталина», чье прокатное удостоверение Минкульт отозвал накануне с целью «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

Картину смогут запретить в том случае, если в нем найдут порнографию или призывы к свержению государственной власти. Однако Драпеко уверена, что показ не запретят, так как формально нарушений в нем нет.

«Сегодня вот эта чиновничья структура не справляется со сложным вопросом, который нужно решать: как отличить насилие в мультфильме про волка и зайца от насилия ужасного, как в этом фильме, когда пилят пилой череп вождя. Только экспертным путем», — заявила Драпеко в ходе пленарного заседания.

Депутат также отметила, что в условиях информационной войны граждане России должны жить по законам военного времени.

Напомним, 22 января прошел закрытый показ фильма. После этого в Общественном совете при Минкульте предложили перенести показ фильма, пояснив, что он совпадет с празднованием 75-й годовщины окончания Сталинградской битвы.

Премьера фильма должна была состояться 25 января. Мировая премьера прошла в сентябре прошлого года.

Ранее за несколько дней до премьеры сорвался показ фильма «Приключения Паддингтона — 2». Однако тогда Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Минкульт в «грубом вмешательстве» в работу кинотеатров и впоследствии ведомство отказалось от своих планов, фильм вышел в прокат. Прокатчиком обоих картин —«Приключения Паддингтона — 2» и «Смерть Сталина» — является компания «Вольга»