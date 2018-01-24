Мизулина заявила о невозможности запретить интернет в России

Заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина заявила, что запретить интернет в России не удастся, передает агентство «Москва».

По ее мнению, может породить «ненависть, злобу и массовые вспышки агрессии у молодежи и детей».

«Создавать альтернативу (интернету) — хороший вариант, я удивляюсь, почему этого до сих пор нет», — сказала она.

Ранее Мизулина предложила ввести наказание вплоть до уголовной ответственности для администраторов и руководства соцсетей за то, что они не удаляют оперативно информацию с призывами к насилию. По ее мнению, в соцсетях много групп, которые призывают к жестокости.

С такой инициативой она выступила после нападений на школы в Улан-Удэ и Перми. Как считает Мизулина, атаки связаны между собой, а руководили ими через группы в соцсетях.