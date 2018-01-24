Никите Белых в СИЗО на заседание суда вызвали врача

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых на заседание суда в СИЗО «Матросская тишина» вызвали врача. Подсудимому в восьмом часу вечера стало плохо. Врача попросила вызвать сама судья Татьяна Васюченко. «У Никиты Юрьевича разболелась голова. Позовите врача, пожалуйста», — обратилась она к сотруднику СИЗО.

Двумя часами ранее прокуроры в ходе прений запросили для Белых наказание в виде 10 лет в колонии строгого режима.

По мнению Генпрокуратуры, о виновности экс-губернатора свидетельствует «неопровержимая совокупность доказательств», показания же самого Белыха и и доводы его защиты — «голословны». Кроме того, прокуроры просили суд критически отнестись к показаниям свидетелей защиты и принять во внимание только показания свидетелей обвинения.

Защита Никиты Белых в свою очередь просила оправдать его по всем эпизодам обвинения, отметив, что дело против него было спланированной провокацией 9-го управления ФСБ.

Никита Белых выступит с последним словом 26 января.

Ранее в среду прокуратура попросила назначить бывшему губернатору 10 лет строгого режима. По мнению обвинения, Белых должен выплатить штраф в размере 100 млн рублей, а также он должен быть лишен права занимать важные государственные должности сроком на 8 лет.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Его задержали 24 июня 2016 года (на тот момент он еще занимал пост главы региона). Белых отрицает свою вину.