США расширили санкции в отношении КНДР

США расширили санкционный список по КНДР. Соответсвующий документ появился на сайте Минфина США.

Под санкции попали северокорейские и китайские организации, в том числе министерство нефтяной промышленности КНДР. Помимо этого, ограничения распространятся на 16 физических лиц — граждан КНДР.

В список также входит гражданка России и ЮАР Ирина Хуиш (девичья фамилия Бурлова). По информации Минфина США, она имеет отношение к компании Velmur Managment.

В декабре Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил новые международные ограничения в отношении Северной Кореи. Резолюция была разработана США и являлась «ответом» на последнее испытание КНДР баллистической ракеты. Документ ограничил около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в Северную Корею: в страну нельзя будет поставлять более 500 тысяч баррелей в год.

В Северной Корее эти санкции назвали «актом войны».