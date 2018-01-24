Врача сборной США приговорили к 175 годам тюрьмы за насилие над спортсменками

Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар приговорен к тюремному сроку до 175 лет за сексуальное насилие над спортсменками и другими женщинами под видом медицинских процедур, передает Аssociated Press.

Нассар сможет попросить об освобождении только через 40 лет — его минимальный срок заключения. В декабре 2017 года бывшего врача приговорили к 60 годам заключения за хранение детской порнографии.

Нассар был врачом в Мичиганском университете и работал со сборной США по спортивной гимнастике. Он признал вину в домогательствах к семи женщинам в период с 1998 по 2015 год в городе Лэнсинг.

Последнюю неделю в суде с показаниями против Нассара выступили 156 женщин. Среди них были олимпийские призеры Александра Райсман, Маккайла Марони и Джордин Уибер.