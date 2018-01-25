У берегов Приморья пропало рыболовное судно с 21 человеком на борту

Рыболовное судно «Восток», на борту которого находится 21 человек, пропало у берегов Приморья. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Приморскому краю.

«По предварительным данным, на борту судна находится 21 человек. Все попытки связаться с судном не принесли результата», – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя судна.

В администрации Приморья заявили, что судно может находиться в нейтральных водах.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на морской координационный спасательный центр Владивостока, в районе поисков пропавшего рыболовного судна «Восток» в Японском море нашли два спасательных жилета.

Дежурный синоптик Приморского гидрометцентра рассказал РИА Новости, что температура воды в Японском море в районе пропажи судна — не выше нуля.

«Сейчас у нас действует штормовое предупреждение на сильное и очень быстрое обледенение судов. Низкий температурный фон и сильный ветер создает такие условия, что любые суда на севере Японского моря будут подвержены обледенению. Вот что опасно», — сказал собеседник издания.

На поиски «Востока» вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и Ми-8 МТВ, принадлежащий Министерству обороны. Кроме того, к месту, откуда судно подало сигнал бедствия, направился сторожевой пограничный корабль береговой охраны. Также к выходу на место инцидента готовится морской спасательный буксир и самолеты БЕ-200 ЧС со спасателями.

Между тем, следственные органы начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).