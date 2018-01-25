Нефть Brent подорожала до 71 доллара за баррель впервые с декабря 2014 года

Цена на нефть марки Brent впервые с 3 декабря 2014 года превысила 71 доллар за баррель, достигнув 71,02 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи (ICE).

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по Москве подорожали на 0,45 доллара (0,64%) — до 70,98 доллара за баррель. На торгах в предыдущий день их цена поднялась на 0,57 доллара (0,81%) и составила 70,53 доллара за баррель.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 1,07 млн баррелей. Снижение фиксируется десятую неделю подряд.

При этом ОПЕК (Организации стран – экспортеров нефти и стран, не входящих в картель) и не входящие в картель страны не собираются сворачивать заморозку добычи, о которой договорились более года назад.

Согласно договоренностям, достигнутым в конце ноября 2017 года, участники продолжат ограничивать добычу до конца этого года.