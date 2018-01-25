Трамп согласился дать показания спецпрокурору по «российскому делу» под присягой

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует «российское вмешательство» в выборы президента в 2016 году, под присягой. Об этом сообщает Bloomberg.

«По правде говоря, жду этого с нетерпением», — заявил он в ходе брифинга в Белом доме.

Трамп отметил, что его оппонент по выборам Хиллари Клинтон не сделала это, когда была объектом расследования ФБР в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Мюллер намерен задать президенту вопросы об увольнении бывшего главы ФБР Джеймса Коми и отставке экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Тогда Трамп говорил, что «кажется маловероятным, что допрос состоится».

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Флинн — один из основных фигурантов расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США. По версии следствия, экс-советник президента, в частности, скрыл, что 29 декабря 2016 года он просил российские власти «воздержаться от эскалации ситуации в ответ на введенные США антироссийские санкции». Кроме того, Флинн, как считает следствие, не сообщил, что Кисляк в ответ на его просьбу якобы заявил о решении Москвы «выбрать умеренный ответ на эти санкции».

Коми американский президент уволил в мае, объяснив это сначала недовольством отказом ФБР продолжить расследование в отношении Клинтон. Позднее Трамп признал, что на самом деле был недоволен продолжением в ФБР расследования о предполагаемых связях членов его команды с Россией.