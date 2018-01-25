«Ведомости» сообщили о планах Путина переназначить Зорькина председателем Конституционного суда

Президент Владимир Путин предложит Совету федерации назначить председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина на новый срок. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и судейском сообществе.

Собеседники газеты сообщили, что президент уже подписал соответствующие документы. При этом председатель комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас сказал, что в верхнюю палату такие документы не поступали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос газеты, знает ли он о намерениях переназначить председателя КС.

Один из собеседников издания уточнил, что новое назначение Зорькина — уже решенный вопрос, но срок, на который его продлили — неочевиден. По словам источника, пост председателя Конституционного суда рассматривают как один из вариантов трудоустройства премьер-министра Дмитрия Медведева. В мае после президентских выборов он должен сложить свои полномочия.

Полномочия Зорькина истекают 22 февраля 2018 года. Следующий срок станет для него уже пятым подряд.

До 2009 года председатель Конституционного суда назначался судьями, но после поправок, внесенных в закон «О Конституционном суде», председатель КС назначается Советом федерации по представлению президента.