В Москве вновь загорелся рынок «Садовод»

На московском рынке «Садовод», где на минувшей неделе загорелся один из павильонов, снова возник пожар, все работники эвакуируются. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

«В трехэтажном торговом павильоне происходит загорание, что горит и площадь уточняется, внутри наблюдается задымление — в целях безопасности на период проведения работ люди выведены из зоны загорания в безопасную зону», – сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь осведомленный источник сообщил агентству, что пожару присвоен повышенный уровень сложности.

17 января в одном из павильонов на рынке «Садовод» произошел пожар на площади около 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Было эвакуировано около 40 человек.