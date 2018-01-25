Умерла певица Людмила Сенчина

В Санкт-Петербурге народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в возрасте 67 лет. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ее продюсер Владимира Андреева.

«Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», — сказал Андреев.

Людмила Сенчина родилась в селе Кудрявское Николаевской области Украины.

В 1966 году поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища им. Н.Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970 году по окончании училища была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии.

Певица получила широкую известность, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».

В 1979 году Людмила Сенчина была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, в 2002-м стала народной артисткой России. На Украине звание заслуженного артиста получила в 2003 году.