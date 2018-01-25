Аналитики в Госдуме рекомендовали депутатам «делиться деньгами»

Экспертно-аналитическое управление Государственной думы провело для помощников депутатов совещание по улучшению имиджа парламентариев и работе с обращениями граждан. В частности, депутатам посоветовали участвовать «в решении социальных проблем, желательно посредством жертвования собственных денег». Об этом пишет газета «Ведомости».

Рекомендации депутатам были составлены на основе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в декабре 2017 года по заказу руководства Госдумы.

Уточняется, что по результатам опроса негативная ассоциация, возникающая со словосочетанием «депутат Госдумы», возникает у 48% респондентов. Депутатов считают далекими от людей и незаинтересованными в защите простого человека и решении его проблем.

Для улучшения облика парламентарием, депутатам предлагается несколько «критериев моральности». Первый из них — «участие в решении социальных проблем, желательно посредством жертвования собственных денег». Этот пункт вызвал у помощников депутатов вопросы, но аналитики им ответили, что этот пункт «остается на усмотрение депутатов».

В числе других критериев — отсутствие у депутатов материальных интересов в принимаемых ими законах, профессионализм, выступления по актуальным проблемам и доступность для людей. Депутатам также советуют рассматривать социально значимые законопроекты раньше прочих, уделять им больше времени, а также «увеличить их присутствие в информационном пространстве».

Парламентариям рекомендуется внедрять новые каналы коммуникации. Таким каналам могли бы стать прямые линия с депутатами (наподобие прямой линии Владимира Путина), новый канал сбора и рассмотрения низовых инициатив (возможно, новая информационная платформа в интернете), регулярные встречи депутатов с избирателями, а также демонстрация процесса разработки и принятия закона (например, телевизионный фильм о создании законопроекта).

Как пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к руководству аппарата палаты, рекомендаций парламентариев «делиться деньгами» в Думе не давали. Один из них сообщил, что для помощников депутатов в начале недели управление аппарата Госдумы по работе с обращениями граждан провело совещание и на нем в том числе были представлены результаты декабрьского опроса ВЦИОМа.

«Никто таких рекомендаций, естественно, не давал», — сказал собеседник издания.

Он также назвал другие цифры опроса ВЦИОМа об оценке деятельности депутатов. По его словам, «однозначно позитивно» деятельность Думы оценили 35% россиян, 46% респондентов, сказал источник, заявили, что за последний год Государственная дума стала работать лучше. 30% признали стремление Думы решать остро стоящие социальные проблемы населения.