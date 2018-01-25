В Верховном суде Чечни начались слушания по делу Оюба Титиева. Обновлено

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Верховный суд Чечни оставил под арестом Оюба Титиева

Слушания по делу Оюба Титиева начались в Верховном суде

Оюб Титиев и адвокат Петр Заикин в суде. Фото: Ольга Боброва / «Новая газета»

В Верховном суде Чеченской республики отложили слушание по апелляционной жалобе главы грозненского отделения ПЦ «Мемориал» Оюба Титиева касательно избрания меры пресечения.

Слушания отложили, потому что подозреваемого не доставили в суд. Кроме того, в суд не явился адвокат Аслан Тильхигов. Таким образом, слушания перенесены на 17-00 - до доставления Титиева в суд.

Ранее, 24 января, следователь назначил следственные действия, хотя ему было известно о том, что адвокат Заикин не успеет прибыть на это мероприятие. На следственные действия выехал второй защитник Титиева — Аслан Тильхигов, адвокат ПЦ «Мемориал».

Однако по пути на следственные действия адвокат Тильхигов исчез. Все, что он успел сообщить коллегам, это то, что его вынудили срочно покинуть республику. Отсутствие обоих адвокатов на следственных действиях дает основания для введения в суд адвоката по назначению.

Напомним, 9 января Оюба Титиева задержали по подозрению в хранении наркотиков — 180 граммов марихуаны. Спустя несколько дней, 11 января решением Шалинского районного суда он был арестован.

Согласно показаниям самого Титиева, пакет с наркотиком ему подбросили в машину сотрудники ДПС, задержавшие его. В Курчалоевского РОВД, куда был доставлен Титиев, от него требовали признательных показаний, однако он отказался их давать.