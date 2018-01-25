В КПРФ попросили исключить Удальцова из списка доверенных лиц Грудинина

Представители КПРФ обратились в ЦИК с просьбой исключить лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова из списка доверенных лиц кандидата в президенты Павла Грудинина, сообщает «Коммерсант».

По словам зампреда ЦК КПРФ депутата Госдумы Юрия Афонина, произошла «техническая ошибка», Удальцов изначально не должен был быть доверенным лицом кандидата от партии.

«У него есть своя организация, которая давно сотрудничает с КПРФ и которая уже сыграла роль в кампании, поддерживая кандидата», — добавил Афонин. Он также отметил, что жена лидера «Левого фронта» Анастасия Удальцова в числе доверенных лиц КПРФ останется.

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Напомним, 24 января ЦИК зарегистрировал 94 доверенных лица кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Согласно закону, кандидат в президенты России вправе назначить до 600 доверенных лиц.