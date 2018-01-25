Минфин предложил свой проект закона о криптовалютах

Минфин предложил считать криптовалюту «цифровыми финансовыми активами», которыми нельзя будет расплачиваться в России. Проект федерального закона опубликован на сайте министерства.

В документе также прописаны пояснение, что такое майнинг, смарт-конракт и введены другие основные понятия.

Согласно предложению Минфина, тот, кто не является «квалифицированным инвестором» может приобрести «в рамках одного выпуска токены на сумму не более пятидесяти тысяч рублей».

При этом покупать токены можно путем «зачисления приобретаемого токена на специальный счет», открываемый приобретателю оператором обмена криптовалюты, уточняется в документе.

Кроме того, организаторов ICO предлагают обязать раскрывать информацию о бенефициарах, месте нахождения эмитента, сведения о лицах, осуществляющих депозитарную деятельность, правах держателей токенов и порядок их осуществления.

Напомним, в начале декабря в Госдуму внесли первый законопроект о регулировании криптовалют в России, авторы документа предложили рассматривать криптовалюту как виртуальное имущество.

В документе прописаны предложения по созданию крипторубля, механизма первичного публичного размещения токенов и вводится необходимая терминология.