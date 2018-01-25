МОК не запрещал российским болельщикам использовать флаг страны на Олимпиаде

Российским болельщикам не запрещено использовать флаг страны на Олимпийских играх в Пхенчхане, передает ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

«Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено.Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года», — сказано в заявлении МОК.

Накануне Олимпийский комитет России заявил, что болельщикам можно использовать российский флаг на ОИ. Однако организация пообещала уточнить этот вопрос в МОК.

Напоним, МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.