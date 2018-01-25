В Оренбургской области уволились еще несколько чиновников из-за публикации шуточного видео

В Минлесхозе Оренбургской области уволилось еще несколько человек после публикации видеоролика с мужским стриптизом. Об этом «Новой газете» в пресс-службе администрации области.

«Все, кто посчитал нужным, написали заявление», — сказала начальник пресс-службы Елена Лапаева.

По ее словам, это «внутренние дела министерства», ей также не известно, сколько человек написали заяление. В свою очередь, в приемной министерства отказались прокомментировать ситуацию.

По информации местного издания Ria56.ru, заявление написали девять человек. Более того, написать заявление об уходе их «попросили», утверждает СМИ. Источник Ria56.ru утверждает, что видео, из-за которого начались проблемы, корпоративное.

«Эти видеоролики были почти на каждом рабочем компьютере, но доступа к ним у посторонних людей не было», — сказал собеседник издания.

Напомним, 23 января губернатор Оренбургской области Юрий Берг уволил руководителя министерства лесного и охотничьего хозяйства Виктора Тонких и трех его заместителей.

Поводом для увольнения стала видеозапись, выложенная в сеть. На видеоролике чиновник и его подчиненные пьют пиво на фоне мешка с надписью «Бюджет», потом один из мужчин зачитывает «указы губернатора», например, о необходимости развивать внутренний туризм, или о появлении «косматых чудовищ».

На видео мужчины переодеваются в женскую одежду, изображая исторических персонажей, а в конце записи один из участников съемки танцует стриптиз.