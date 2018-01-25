МОК назвал критерии недопуска российских спортсменов на Олимпиаду

Международный Олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из 17 критериев, которыми руководствовался, приглашая российских спортсменов на Олимпиаду в Южной Корее, сообщается на сайте организации.

Среди критериев — упоминание спортсменов в расследовании антидопинговых комиссий МОК, упоминания в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, а также более ранние случаи употребления допинга российскими спортсменами. Также обращали внимание на упоминания спортсменов в системе ADAMS — проверка местонахождения спортсменов, рекомендации экспертов МОК и специалистов WADA.

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Решение о допуске спортсменов к ОИ принималось на основании результатов повторных проверок допинг-тестов и упоминаний в системе LIMS — базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Она позволяет специалистам WADA найти допинг-пробы, которые при содержании запрещенных препаратов помечались как «отрицательные».

Напомним, во вторник стало известно, что МОК не допустил к Играм хоккеистов Андрей Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменко, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников. Организация также запретила выступать шестикратному олимпийскому чемпиону по шорт-треку Виктору Ану, биатлонисту Антону Шипулину и лыжнику Сергею Устюгову.

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Кроме того, МОК не допустил фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина и отклонил 90% заявок от мужчин и 80% заявок от женщин, планировавших принять участие в Олимпиаде в конькобежном спорте.

МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.