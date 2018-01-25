Председателя Общества русской культуры в Татарстане вызвали в Центр Э после письма Путину

В день пребывания Владимира Путина в Казани к нему обратился с открытым письмом председатель Общества Русской культуры Республики Татарстан Михаил Щеглов. Обозначив в письме ряд насущных проблем страны и республики, он предложил президенту России встретиться для их обсуждения.

«Пойдите на встречу со мной, грешным, православным жителем Казани, — пишет Щеглов, — поверьте, есть что Вам сказать помимо данного письма даже за три минуты Вашего ценнейшего времени».

Щеглов сообщает Путину, что будет ждать его возле Казанского федерального университета у памятника молодому Ленину в 13:00.

В своем письме Михаил Щеглов, упоминает известный языковой конфликт в национальных республиках и сообщает о бездействии Министерства образования и науки России «по созданию единого образовательного пространства и единого подхода к обучению, созданию равных стартовых условий для всех учеников Российской Федерации». Из-за этого, полагает он, в Татарстане и Башкортостане не затухает, а нарастает межнациональное напряжение.

Обращаясь к президенту, Щеглов также касается проблем в сфере здравоохранения и сетует на полицейский произвол. Предлагая встречу, автор письма уточняет, как президент сможет его узнать: «для лучшего опознания» он будет стоять с плакатом.

Между тем, незадолго до визита Путина в Казань Щеглова вызвали в Центр противодействия экстремизму республиканского МВД и провели с ним беседу по поводу публикации трехлетней давности.

«Суть в том, — сообщил Щеглов «Новой газете», — что ещё в августе 2014 на своей странице ВКонтакте я разместил очень развеселившую меня фотографию, на которой три человека в Киеве держат флаги. Справа молодой человек в стильных чёрных очках с красной повязкой на рукаве тёмного камуфляжа — жовто-блакитный украинский флаг, слева молодой человек с лицом, наполовину прикрытым повязкой, — флаг того самого запрещенного в России Правого сектора, а по центру девушка растянула государственный флаг Израиля!».

Распространение символики Правого сектора (организация, чья деятельность запрещена на территории РФ — ред.) ему и припомнили. «Это мне-то? — недоумевает Щеглов. — Мне, создателю и координатору движения «Помогаем Новороссии»!

Владимир Путин, тем временем, проводит в Казани запланированные встречи. Накануне вечером он провел беседу с представителями мусульманского духовенства, в ходе которой заявил о поддержке исламского образования молодежи.